Бомбоубежище для грудничков. За суррогатными детьми в Киеве не могут приехать родители

Бомбоубежище для грудничков. За суррогатными детьми в Киеве не могут приехать родители
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В подвале на окраине Киева медсестры выхаживают суррогатных грудничков. Малыши из сразу нескольких роддомов города были перевезены в импровизированную клинику из соображений безопасности.

Медсестры оказались отрезаны от собственных семей, жалуются на ухудшающиеся условия работы, но продолжают круглосуточный уход за детьми и практически не покидают помещение.