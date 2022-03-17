Бомбоубежище для грудничков. За суррогатными детьми в Киеве не могут приехать родители

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Бомбоубежище для грудничков. За суррогатными детьми в Киеве не могут приехать родители

39 минут назад

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В подвале на окраине Киева медсестры выхаживают суррогатных грудничков. Малыши из сразу нескольких роддомов города были перевезены в импровизированную клинику из соображений безопасности.