Бомбоубежище для грудничков. За суррогатными детьми в Киеве не могут приехать родители
Бомбоубежище для грудничков. За суррогатными детьми в Киеве не могут приехать родители
В подвале на окраине Киева медсестры выхаживают суррогатных грудничков. Малыши из сразу нескольких роддомов города были перевезены в импровизированную клинику из соображений безопасности.
Медсестры оказались отрезаны от собственных семей, жалуются на ухудшающиеся условия работы, но продолжают круглосуточный уход за детьми и практически не покидают помещение.