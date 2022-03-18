"Зажравшаяся баба на Лазурном берегу". Вероника Белоцерковская о деле по новой статье о фейках
"Зажравшаяся баба на Лазурном берегу". Вероника Белоцерковская о деле по новой статье о фейках
Известный блогер Вероника Белоцерковская стала фигурантом одного из первых дел по новой статьи о фейках про военных России. На "Инстаграм" Белоцерковской подписаны 900 тысяч человек.
Следственный комитет России считает, что в одном из ее постов после вторжения в Украину, она опубликовала «заведомо ложные сведения об уничтожении российскими вооруженными силами городов и гражданского населения Украины в ходе проведения специальной военной операции».
"По их мнению, я должна вызывать максимальное отторжение, потому что во мне слились все эти качества, которые отвратительны обывателю", - отметила блогер в интервью агентству Reuters.
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