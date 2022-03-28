Тень Немцова. Как сотрудники ФСБ следили за политиком перед его смертью

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Тень Немцова. Как сотрудники ФСБ следили за политиком перед его смертью

23 минуты назад

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В течение года до убийства Бориса Немцова за политиком следил человек, связанный с ФСБ, выяснили журналисты Bellingcat*, The Insider* и Би-би-си. Этот же человек вероятно был связан с покушениями на других оппозиционеров, включая Алексея Навального.

Согласно выводам расследования, Валерий Сухарев следил за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России, последний раз - всего за 10 дней до его смерти.

В администрации президента Би-би-си сказали, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. ФСБ на запрос не ответила.