Тень Немцова. Как сотрудники ФСБ следили за политиком перед его смертью
Тень Немцова. Как сотрудники ФСБ следили за политиком перед его смертью
В течение года до убийства Бориса Немцова за политиком следил человек, связанный с ФСБ, выяснили журналисты Bellingcat*, The Insider* и Би-би-си. Этот же человек вероятно был связан с покушениями на других оппозиционеров, включая Алексея Навального.
Согласно выводам расследования, Валерий Сухарев следил за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России, последний раз - всего за 10 дней до его смерти.
В администрации президента Би-би-си сказали, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. ФСБ на запрос не ответила.
*Bellingcat и The Insider признаны в России СМИ-иностранными агентами.