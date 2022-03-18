Толпа в метро и перебой в трансляции речи Путина. Митинг-концерт в "Лужниках"

Толпа в метро и перебой в трансляции речи Путина. Митинг-концерт в "Лужниках"
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18 марта в Москве прошел митинг-концерт "Крымская весна", на котором выступил президент России Владимир Путин.

Под конец его речи трансляция концерта резко прервалась.

В Кремле это объяснили техническим сбоем на сервере.

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