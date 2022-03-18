Толпа в метро и перебой в трансляции речи Путина. Митинг-концерт в "Лужниках"
Толпа в метро и перебой в трансляции речи Путина. Митинг-концерт в "Лужниках"
18 марта в Москве прошел митинг-концерт "Крымская весна", на котором выступил президент России Владимир Путин.
Под конец его речи трансляция концерта резко прервалась.
В Кремле это объяснили техническим сбоем на сервере.
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Видео, "Естественное самоочищение общества". Путин о предателях, патриотах и фуа-гра, Продолжительность 2,11
Владимир Путин, рассказывая об успешном развитии "операции" в Украине, выступил за очищение российского общества от "пятой колонны", которая выступает против войны.