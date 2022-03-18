"За этой позицией - поле и русские". Репортаж Би-би-си с передовой Харькова

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"За этой позицией - поле и русские". Репортаж Би-би-си с передовой Харькова

44 минуты назад

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Окраины Харькова стали ареной непрерывных боевых действий. Здесь наступление российских войск сдерживает 22-й батальон армии Украины. Он не сдает свои позиции уже в течение трех недель.

Не сумев войти в город, российская армия использует артиллерию, которая бьет и по мирным жителям.

Корреспондент Би-би-си Квентин Соммервилль и оператор Даррен Конвей побывали на передовых позициях вместе с украинскими военными.

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