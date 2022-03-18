Жизнь в осажденном Мариуполе. Видео из разрушенного города

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Жизнь в осажденном Мариуполе. Видео из разрушенного города

15 минут назад

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Украинские власти сообщают о том, что 16 марта в результате обстрела Мариуполя российской армией был разрушен городской драматический театр. Минобороны России это отрицает и говорит, что взрыв осуществил нацбатальон "Азов" (признан экстремистским и запрещен в России). Здание драмтеатра использовалось как бомбоубежище. По разным оценкам, там находилось от 500 до 1200 человек. Из-под обломков извлечены 130 человек. Спасательные работы продолжаются.

Власти утверждают, что в Мариуполе до сих пор находится порядка 350 тысяч человек, по гуманитарным коридорам покинуть город смогли лишь 30 тысяч.

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