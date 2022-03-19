Как российские космонавты объяснили цвет своих костюмов

Как российские космонавты объяснили цвет своих костюмов
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Три российских космонавта прибыли в пятницу вечером на Международную космическую станцию ​​в желтых комбинезонах с синими вставками.

Во время общения по видеосвязи с Землей, командир экипажа, Олег Артемьев, попытался объяснить, почему.

"Иногда желтый цвет — это просто желтый цвет. Видеть везде украинский флаг — это уже клиника. [...] Летные костюмы нового экипажа выполнены в цветах эмблемы МГТУ им. Баумана, выпускниками которого являются все трое космонавтов. Дизайн формы был согласован задолго до текущих событий", — заявил глава пресс-службы "Роскосмоса" Дмитрий Струговец.

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