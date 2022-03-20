Грузовая блокада: активисты останавливают фуры на границе Польши и Беларуси
Грузовая блокада: активисты останавливают фуры на границе Польши и Беларуси
Активисты 19 марта начали останавливать фуры, идущие в Россию и Беларусь, на подъезде к пропускному пункту Кукурыки-Козловичи на польско-белорусской границе.
По данным госинформагентства Беларуси БЕЛТА, днем 20 марта только на этом пункте скопились более 700 фур с белорусской стороны.
В Минске объясняют это усилением контроля и проверок с польской стороны.
Ранее премьер-министр Польши призвал ЕС полностью прекратить торговлю с Россией.
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