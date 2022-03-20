Грузовая блокада: активисты останавливают фуры на границе Польши и Беларуси

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Грузовая блокада: активисты останавливают фуры на границе Польши и Беларуси

час назад

Приложение Русской службы BBC News доступно для IOS и Android. Вы можете также подписаться на наш канал в Telegram.

Активисты 19 марта начали останавливать фуры, идущие в Россию и Беларусь, на подъезде к пропускному пункту Кукурыки-Козловичи на польско-белорусской границе.

По данным госинформагентства Беларуси БЕЛТА, днем 20 марта только на этом пункте скопились более 700 фур с белорусской стороны.

В Минске объясняют это усилением контроля и проверок с польской стороны.

Ранее премьер-министр Польши призвал ЕС полностью прекратить торговлю с Россией.

Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: