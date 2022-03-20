Бердянск, Херсон, Каховка. Как прошли проукраинские митинги 20 марта
Бердянск, Херсон, Каховка. Как прошли проукраинские митинги 20 марта
Жители Бердянска, Херсона и Каховки, находящихся под контролем российских военных, вышли на проукраинские акции.
В Бердянске после марша по улицам города начались задержания.
В Каховке люди скандировали: "Одна, единственная, единая Украина".
В Херсоне на проспекте Ушакова собрались десятки человек, звучал украинский гимн.
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