Бердянск, Херсон, Каховка. Как прошли проукраинские митинги 20 марта

Бердянск, Херсон, Каховка. Как прошли проукраинские митинги 20 марта
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Жители Бердянска, Херсона и Каховки, находящихся под контролем российских военных, вышли на проукраинские акции.

В Бердянске после марша по улицам города начались задержания.

В Каховке люди скандировали: "Одна, единственная, единая Украина".

В Херсоне на проспекте Ушакова собрались десятки человек, звучал украинский гимн.

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