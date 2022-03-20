Деревня на линии фронта: пенсионеры из Калиновки о жизни под обстрелами

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Деревня на линии фронта: пенсионеры из Калиновки о жизни под обстрелами

52 минуты назад

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Галина Шибка и ее муж Николай Петрович живут в маленькой деревне Калиновка недалеко от Киева.

Со слезами на глазах Галина показывает выбитые после обстрелов окна и угол с иконами: "Мы не сделали никому ничего плохого. Мы только молимся".

Жители деревни заколачивают окна своих домов, опасаясь новых атак. Калиновка и десятки других деревень по направлению к Киеву пострадали от минометных и артиллерийских обстрелов российских военных.

Российские власти продолжают отрицать причастность к ударам по мирным объектам.

По данным доклада Программы развития ООН, в случае затяжной войны в Украине за ближайшие месяцы почти треть населения страны может оказаться за чертой бедности.

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