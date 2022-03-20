Деревня на линии фронта: пенсионеры из Калиновки о жизни под обстрелами
Галина Шибка и ее муж Николай Петрович живут в маленькой деревне Калиновка недалеко от Киева.
Со слезами на глазах Галина показывает выбитые после обстрелов окна и угол с иконами: "Мы не сделали никому ничего плохого. Мы только молимся".
Жители деревни заколачивают окна своих домов, опасаясь новых атак. Калиновка и десятки других деревень по направлению к Киеву пострадали от минометных и артиллерийских обстрелов российских военных.
Российские власти продолжают отрицать причастность к ударам по мирным объектам.
По данным доклада Программы развития ООН, в случае затяжной войны в Украине за ближайшие месяцы почти треть населения страны может оказаться за чертой бедности.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: