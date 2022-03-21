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В Киеве обстреляли торговый центр и жилые дома. Версии Украины и России

13 минут назад

В Подольском районе Киева в ночь на 21 марта в результате обстрела был уничтожен торговый центр и повреждены несколько жилых домов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 8 погибших. Местная жительница со слезами на глазах рассказала, что в ТЦ работала ее дочь и еще вчера она там была.