В Киеве обстреляли торговый центр и жилые дома. Версии Украины и России
В Киеве обстреляли торговый центр и жилые дома. Версии Украины и России
В Подольском районе Киева в ночь на 21 марта в результате обстрела был уничтожен торговый центр и повреждены несколько жилых домов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 8 погибших. Местная жительница со слезами на глазах рассказала, что в ТЦ работала ее дочь и еще вчера она там была.
Минобороны РФ назвало торговый центр неработающим. По данным ведомства, там был склад боеприпасов, которым пользовались националисты.
С вечера 21 марта до 7 утра 23 марта в Киеве вводится комендантский час.
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