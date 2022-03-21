Киевлянку ранило осколками, когда она кормила полуторамесячную дочь
Киевлянку ранило осколками, когда она кормила полуторамесячную дочь
Фотографии киевлянки Ольги с перевязанной головой, сжимающей в объятиях своего ребенка на больничной кровати, обошли многие соцсети.
Ольга получила тяжелые осколочные ранения головы и глубокие порезы груди от разрыва шрапнели. В воскресенье, 20 марта, жилые дома в Киеве снова подверглись обстрелам и бомбардировкам со стороны российских войск.
По подсчетам украинских властей, с момента начала военных действий в Киеве погибло по меньшей мере 60 мирных жителей.
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