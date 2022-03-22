Блокадница прячется от обстрелов и запасается хлебом в осажденном Харькове

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Блокадница прячется от обстрелов и запасается хлебом в осажденном Харькове

10 минут назад

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87-летняя Маргарита Морозова помнит голод и обстрелы блокадного Ленинграда. После Второй мировой войны она оказалась в Украине и до пенсии работала библиотекарем. Уже около 60 лет Маргарита живет в Харькове. Сейчас пенсионерка вновь вынуждена прятаться от обстрелов и запасается хлебом и водой в осаждённом городе.

Мэр Харькова заявляет, что город постоянно подвергается атакам со стороны российских войск. Многие здания превратились в руины. Российские власти называют вторжение в Украину "специальной военной операцией" и отрицают причастность к ударам по мирным объектам.

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