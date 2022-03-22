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"Собирать, фиксировать, передавать доказательства". Генпрокурор Украины о военных преступлениях России

28 минут назад

В интервью Би-би-си она рассказала о том, возможно ли привлечь к суду Путина, как привлечь к ответственности фигурантов списка виновных в российских агрессии, что происходит с российскими пленными на Украине и чего именно добивается Путин, начав войну на Украине.