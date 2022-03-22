"Собирать, фиксировать, передавать доказательства". Генпрокурор Украины о военных преступлениях России
"Собирать, фиксировать, передавать доказательства". Генпрокурор Украины о военных преступлениях России
Сегодня офис Ирины Венедиктовой занимается сбором доказательств военных преступлений российской армии на территории Украины. Речь идет об использовании запрещенных видов вооружения, бомбардировке гражданских объектов и преднамеренном убийстве гражданских лиц.
В интервью Би-би-си она рассказала о том, возможно ли привлечь к суду Путина, как привлечь к ответственности фигурантов списка виновных в российских агрессии, что происходит с российскими пленными на Украине и чего именно добивается Путин, начав войну на Украине.