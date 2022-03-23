Харьковский врач из "Инстаграма" Бекхэма: "Кланяюсь персоналу, который остался со мной"
Харьковский врач из "Инстаграма" Бекхэма: "Кланяюсь персоналу, который остался со мной"
О главном враче перинатального центра в Харькове Ирине Кондратовой узнал весь мир благодаря футболисту Дэвиду Бекхэму, который на день от дал ей свой "Инстаграм" с почти 72 млн подписчиков.
Перинатальный центр продолжает работать под обстрелами. Врачи рассказали, как они несут службу и живут в таких условиях.
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