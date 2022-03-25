Хактивисты, IT-армия или террористы: как хакеры из России, Беларуси и Украины действуют во время войны

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Хактивисты, IT-армия или террористы: как хакеры из России, Беларуси и Украины действуют во время войны

48 минут назад

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На фоне непрекращающихся боевых действий в Украине, хактивисты (активисты-хакеры) ведут свою войну на цифровом фронте. Под атаки попали российские и белорусские государственные службы, страницы государственных СМИ, банковские системы и системы ключевых инфраструктур стран-участниц военных действий.

В России и Беларуси такие действия хакеров приравнивается к терроризму и госизмене, в Украине вступать в IT-армию призывает министр цифровой трансформации, размещая инструкции и цели для кибератак в телеграм-канале с более чем тремястами тысяч подписчиков.

Многие обеспокоены рисками, связанными с потенциальной утечкой баз с личными данными граждан. Критики хактивизма также отмечают, что массовые рассылки со сценами убийств и насилия могут спровоцировать обратный эффект - разжигание ненависти и агрессии.

Би-би-си узнала, что на это могут ответить сами хактивисты.

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