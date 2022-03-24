"Ким - краш". Как глава Николаевской области Украины влюбил в себя соцсети
"Ким - краш". Как глава Николаевской области Украины влюбил в себя соцсети
Виталий Ким, глава Николаевской области Украины, стал суперзвездой в соцсетях. Пока российские войска пытаются захватить область, Ким старается поддержать жителей своим оптимизмом.
Ким этнический кореец, а все видео он записывает на русском языке. В своем телеграмм-канале он рассказывает о новостях с фронта, дает советы жителям и шутит. Его фото расходятся на мемы, а девушки называют губернатора своим крашем.