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"Ким - краш". Как глава Николаевской области Украины влюбил в себя соцсети

9 минут назад

Ким этнический кореец, а все видео он записывает на русском языке. В своем телеграмм-канале он рассказывает о новостях с фронта, дает советы жителям и шутит. Его фото расходятся на мемы, а девушки называют губернатора своим крашем.