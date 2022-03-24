Почему Европа не может отказаться от российских энергоресурсов?

Почему Европа не может отказаться от российских энергоресурсов?
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За месяц с 24 февраля 2022 года Европейский союз заплатил России более 18 миллиардов евро за поставляемые в Европу энергоресурсы.

Более 11 миллиардов из них - это поставки газа, более 6 миллиардов - российская нефть.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, почему, несмотря на беспрецедентный объем принятых санкций, ЕС не может отказаться от поставок российских энергоресурсов - и возможно ли сделать это в пятилетний срок, который сейчас обсуждают страны ЕС.

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