Почему Европа не может отказаться от российских энергоресурсов?
Почему Европа не может отказаться от российских энергоресурсов?
За месяц с 24 февраля 2022 года Европейский союз заплатил России более 18 миллиардов евро за поставляемые в Европу энергоресурсы.
Более 11 миллиардов из них - это поставки газа, более 6 миллиардов - российская нефть.
Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, почему, несмотря на беспрецедентный объем принятых санкций, ЕС не может отказаться от поставок российских энергоресурсов - и возможно ли сделать это в пятилетний срок, который сейчас обсуждают страны ЕС.
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