Месяц войны России с Украиной: ключевые события в одном видео

Месяц войны России с Украиной: ключевые события в одном видео
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24 февраля Россия ввела войска на территорию Украины. Из разных украинских городов стали приходить сообщения о взрывах.

С тех пор прошел месяц, и российские военные продолжают находиться в Украине. Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, но разрушено бесчисленное количество жилых домов, а гуманитарные коридоры не раз оказывались под обстрелами.

Русская служба Би-би-си вспоминает, как развивались события с начала войны.

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