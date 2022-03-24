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Месяц войны России с Украиной: ключевые события в одном видео

50 минут назад

С тех пор прошел месяц, и российские военные продолжают находиться в Украине. Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным объектам, но разрушено бесчисленное количество жилых домов, а гуманитарные коридоры не раз оказывались под обстрелами.