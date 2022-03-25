"Не было времени на страх". Рассказ мэра Мелитополя, побывавшего в плену

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"Не было времени на страх". Рассказ мэра Мелитополя, побывавшего в плену

53 минуты назад

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24 числа рано утром 33-летний Иван Федоров в последний раз проснулся в своей кровати. С началом войны молодой мэр остался в городе единственным руководителем: украинская армия и полиция покинули Мелитополь, выполняя приказ свыше, и на улицах начался хаос.

Российская армия наносила удары по аэродрому рядом, мародеры грабили магазины, жители выстаивали в очередях за едой и наличными деньгами.

Федоров сумел взять ситуацию под контроль, но все изменилось, когда в город зашли российские войска - за отказ сотрудничать мэр был арестован прямо на рабочем месте.

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