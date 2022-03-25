"Когда у нас есть средство сдерживания войны, никто ничего не сможет сделать". Зачем Ким запускает ракеты?
"Когда у нас есть средство сдерживания войны, никто ничего не сможет сделать". Зачем Ким запускает ракеты?
Новый пропагандистский ролик о запуске лично главой КНДР Ким Чен Ыном новой межконтинентальной ракеты вышел на государственном северокорейском телевидении.
Почему, несмотря на жесткие санкции, лидер КНДР продолжает запуск ракет и сообщает об этом миру?
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