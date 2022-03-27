Российские военные снова пытались стрельбой разогнать митинг
Российские военные снова пытались стрельбой разогнать митинг
Российские войска захватили город Славутич в Украине и задержали мэра Юрия Фомичева. Жители вышли на антироссийский митинг.
Военные попытались разогнать митингующих. На видео, которыми жители города делятся в соцсетях, слышны стрельба и взрывы.
Тем не менее, митинг продолжился, и российские военные отпустили Юрия Фомичева. "Никакого сотрудничества с оккупантами не ведем, никакой помощи от них нам не нужно”, - заявил он.
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