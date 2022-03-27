Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Российские военные снова пытались стрельбой разогнать митинг

23 минуты назад

Тем не менее, митинг продолжился, и российские военные отпустили Юрия Фомичева. "Никакого сотрудничества с оккупантами не ведем, никакой помощи от них нам не нужно”, - заявил он.