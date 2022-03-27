"Его расстреляли": дрон снял убийство мирного жителя под Киевом
"Его расстреляли": дрон снял убийство мирного жителя под Киевом
Под Киевом военные расстреляли машину с мирными жителями, которые покидали зову боевых действий. В ней ехала семья Иовенко с ребенком и пожилой женщиной. Супруги погибли.
Убийство попало на кадры разведывательного дрона одного из отрядов территориальной обороны. По словам членов отряда, военные, расстрелявшие автомобиль, носили опознавательные знаки российской армии. Би-би-си попросила минобороны России о комменатрии, но ответа не получила.
Видео Абдужалила Абдурасулова.
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