"Его расстреляли": дрон снял убийство мирного жителя под Киевом

"Его расстреляли": дрон снял убийство мирного жителя под Киевом
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Под Киевом военные расстреляли машину с мирными жителями, которые покидали зову боевых действий. В ней ехала семья Иовенко с ребенком и пожилой женщиной. Супруги погибли.

Убийство попало на кадры разведывательного дрона одного из отрядов территориальной обороны. По словам членов отряда, военные, расстрелявшие автомобиль, носили опознавательные знаки российской армии. Би-би-си попросила минобороны России о комменатрии, но ответа не получила.

Видео Абдужалила Абдурасулова.

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