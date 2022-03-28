Главное из интервью Владимира Зеленского российским журналистам
Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам - главному редактору телеканала "Дождь" (признан иноагентом и заблокирован в России) Тихону Дзядко, главному редактору "Медузы" (признана иноагентом и заблокирована в России) Ивану Колпакову, журналисту и писателю Михаилу Зыгарю и специальному корреспонденту "Коммерсанта" Владимиру Соловьеву.
Журналисты сообщили, что интервью было организовано при участии и поддержке нобелевского лауреата, главного редактора “Новой газеты” Дмитрия Муратова.
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Зеленским и пригрозил проверкой. Генпрокуратура заявила, что “даст правовую оценку” материала.
Би-би-си выбрала главные цитаты из интервью президента Украины - о политике Кремля, целях Путина, российских военных и другом.
Оригинальное видео опубликовано на ютьюб-канале "Котрикадзе Дзядко” и на других платформах.
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