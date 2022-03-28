"Слава богу. Живые". Жители Мариуполя посетили свои разрушенные дома
"Слава богу. Живые". Жители Мариуполя посетили свои разрушенные дома
Мариуполь находится в блокаде с 1 марта. По данным мариупольского горсовета, с начала военных действий погибло 2300 мирных жителей.
Валентина с рождения жила в Мариуполе. Теперь ее дом разрушен из-за обстрелов артиллерии. "Я никуда не хочу из Мариуполя ехать. И жить тут негде", - говорит Валентина. Ее сосед продолжает: "Родина есть родина. Надо родину восстанавливать. А кто будет?"
В городе нет света, газа, воды, сотовая связь работает с перебоями.
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