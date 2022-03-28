Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Слава богу. Живые". Жители Мариуполя посетили свои разрушенные дома

40 минут назад

Валентина с рождения жила в Мариуполе. Теперь ее дом разрушен из-за обстрелов артиллерии. "Я никуда не хочу из Мариуполя ехать. И жить тут негде", - говорит Валентина. Ее сосед продолжает: "Родина есть родина. Надо родину восстанавливать. А кто будет?"