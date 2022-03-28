В ожидании "Чебурнета". Что ждет интернет в России?
В ожидании "Чебурнета". Что ждет интернет в России?
С начала войны в Украине Российские регуляторы начали массово блокировать соцсети и независимые СМИ в интернете.
28 марта, после второго предупреждения Роскомнадзора, о приостановке выпуска и на бумаге, и на сайте сообщила "Новая газета". Она оставалась последним большим независимым СМИ, не заблокированным в России.
Из крупнейших соцсетей пока держится только YouTube. Что будет с российским интернетом дальше и превратится ли он в "Чебурнет"?
Объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Захаров.
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