"Масяня" - бесконечно оптимистичный сериал". Олег Куваев о мультфильме про войну в Украине
"Масяня" - бесконечно оптимистичный сериал". Олег Куваев о мультфильме про войну в Украине
Автор "Масяни" Олег Куваев рассказал о своем отношении к военным действиям в Украине, о творчестве и будущем персонажей.
27 марта Куваев в своем "Фейсбуке" сообщил, что получил уведомление от Роскомнадзора о блокировке сайта mult.ru, где собраны все 160 роликов про Масяню.
В Роскомнадзоре заявили, что не блокировали сайт с "Масяней", а требуют удалить только один эпизод.
Последний эпизод "Масяни" был посвящен войне в Украине. В нем шокированная войной Масяня приходит в бункер, где сидит Владимир Путин и оставляет ему самурайский меч со словами: "Чао. Надеюсь, навсегда".
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