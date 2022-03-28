Ирпень. Что происходит в разрушенном городе под Киевом через месяц с начала боев?
Ирпень. Что происходит в разрушенном городе под Киевом через месяц с начала боев?
С первых дней войны Ирпень стал ключевым местом боев за Киев. 25 февраля украинские военные взорвали мост через реку, соединяющий пригород со столицей, чтобы остановить продвижение российских танков.
Тысячи мирных жителей уже эвакуировались из города, рискуя попасть под обстрел. В Минобороны России продолжают отрицать, что ведут огонь по мирным жителям и гражданским объектам.
Спустя месяц ожесточенных боев украинские вооруженные силы утверждают, что контролируют Ирпень и отражают все наземные удары российских войск.
Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн побывал в Ирпене и рассказывает, что происходит в разрушенном городе.