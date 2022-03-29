"Мне больно и стыдно": рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины

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"Мне больно и стыдно": рэпер Face выступил в Варшаве в поддержку Украины

53 минуты назад

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В Варшаве рэпер Face и другие музыканты выступили на благотворительном концерте в поддержку Украины. Все собранные средства были переданы на помощь беженцам.

Артисты из Украины и России выступали два дня. Помимо денег от продажи билетов на концерте собрали больше 300 тысяч евро пожертвований.

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