Переговоры между Россией и Украиной: основные тезисы за три минуты
Переговоры между Россией и Украиной: основные тезисы за три минуты
29 марта российская и украинская делегации после продолжительного перерыва провели очередные переговоры в Стамбуле.
Украинская сторона предложила к рассмотрению проект договора, по которому Украина становится внеблоковым безъядерным государством. По одному из пунктов предложенного к рассмотрению договора Россия не возражает против вступления Украины в ЕС.
Российская делегация обещала, что все предложения будут рассмотрены и переданы президенту России Владимиру Путину.
В то же время, Россия объявила о "кардинальном" сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.