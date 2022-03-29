Переговоры между Россией и Украиной: основные тезисы за три минуты

Переговоры между Россией и Украиной: основные тезисы за три минуты
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29 марта российская и украинская делегации после продолжительного перерыва провели очередные переговоры в Стамбуле.

Украинская сторона предложила к рассмотрению проект договора, по которому Украина становится внеблоковым безъядерным государством. По одному из пунктов предложенного к рассмотрению договора Россия не возражает против вступления Украины в ЕС.

Российская делегация обещала, что все предложения будут рассмотрены и переданы президенту России Владимиру Путину.

В то же время, Россия объявила о "кардинальном" сокращении боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях.