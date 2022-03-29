Депутат из Воронежской области выступила против войны. Что было дальше?
Депутат из Воронежской области выступила против войны. Что было дальше?
В Воронежской области депутат районного совета Семилукского района Нина Беляева осудила действия России в Украине и выступила против происходящего.
Заседание, на котором Беляева открыто высказала свою позицию, прошло 22 марта.
На следующий день администрация Семилукского муниципального района Воронежской области опубликовала заявление, в котором говорится, что 20 из 23 присутствовавших депутатов проголосовали за направление заявления в прокуратуру для оценки ее действий.
Саму Беляеву потребовали исключить из совета.
Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: