Депутат из Воронежской области выступила против войны. Что было дальше?

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Депутат из Воронежской области выступила против войны. Что было дальше?

12 минут назад

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В Воронежской области депутат районного совета Семилукского района Нина Беляева осудила действия России в Украине и выступила против происходящего.

Заседание, на котором Беляева открыто высказала свою позицию, прошло 22 марта.

На следующий день администрация Семилукского муниципального района Воронежской области опубликовала заявление, в котором говорится, что 20 из 23 присутствовавших депутатов проголосовали за направление заявления в прокуратуру для оценки ее действий.

Саму Беляеву потребовали исключить из совета.

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