Обстрел жилого дома в Донецке: рассказы о происшествии
Обстрел жилого дома в Донецке: рассказы о происшествии
В Донецке подвергся обстрелу жилой дом. Российские СМИ сообщают, что удар мог быть нанесен украинскими военными.
Обстрел в Донецке произошел после того, как Украина в среду, 30 марта, обвинила Россию в обстреле почти всех городов вдоль линии фронта, отделяющей территорию, контролируемую украинским правительством, от территорий, удерживаемых сепаратистами в восточной части Донецкой области.
Очевидцы рассказывают о происшествии.
В условиях войны независимо верифицировать информацию невозможно.
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