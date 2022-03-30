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Обстрел жилого дома в Донецке: рассказы о происшествии

35 минут назад

В Донецке подвергся обстрелу жилой дом. Российские СМИ сообщают, что удар мог быть нанесен украинскими военными.

Обстрел в Донецке произошел после того, как Украина в среду, 30 марта, обвинила Россию в обстреле почти всех городов вдоль линии фронта, отделяющей территорию, контролируемую украинским правительством, от территорий, удерживаемых сепаратистами в восточной части Донецкой области.