"Сзади танки, мы - вперед". Истории людей, выбравшихся из зон боевых действий в Харькове, Ирпене, Мариуполе
"Сзади танки, мы - вперед". Истории людей, выбравшихся из зон боевых действий в Харькове, Ирпене, Мариуполе
Около 13 млн жителей Украины до сих не могут выехать из зон боевых действий из-за опасности попасть под обстрел, отсутствия транспорта и доступа к информации.
Валентине, Татьяне и Дмитрию пришлось рисковать, чтобы вывезти свои семьи и близких - детей, престарелых родителей.
Они рассказали Би-би-си, какой была жизнь в осажденных городах и через что им пришлось пройти, спасаясь от российского вторжения в их страну.
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