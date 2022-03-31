"Сзади танки, мы - вперед". Истории людей, выбравшихся из зон боевых действий в Харькове, Ирпене, Мариуполе

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"Сзади танки, мы - вперед". Истории людей, выбравшихся из зон боевых действий в Харькове, Ирпене, Мариуполе

35 минут назад

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Около 13 млн жителей Украины до сих не могут выехать из зон боевых действий из-за опасности попасть под обстрел, отсутствия транспорта и доступа к информации.

Валентине, Татьяне и Дмитрию пришлось рисковать, чтобы вывезти свои семьи и близких - детей, престарелых родителей.

Они рассказали Би-би-си, какой была жизнь в осажденных городах и через что им пришлось пройти, спасаясь от российского вторжения в их страну.

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