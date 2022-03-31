"Верните меня домой". История срочника, которого послали воевать в Украину

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"Верните меня домой". История срочника, которого послали воевать в Украину

28 минут назад

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Артем Кузнецов (фамилия изменена по просьбе жены героя) решил пройти срочную службу, чтобы избежать проблем с работой в будущем. Его призвали в апреле 2021 года и, по словам его жены, Светланы, в основном он охранял парк рядом с воинской частью и наводил там порядок

Но 23 февраля Артем позвонил жене из Белгородской области и сказал, что происходит "что-то страшное": готовится военная техника и воинские части одна за одной уходят в Украину.