"Верните меня домой". История срочника, которого послали воевать в Украину
"Верните меня домой". История срочника, которого послали воевать в Украину
Артем Кузнецов (фамилия изменена по просьбе жены героя) решил пройти срочную службу, чтобы избежать проблем с работой в будущем. Его призвали в апреле 2021 года и, по словам его жены, Светланы, в основном он охранял парк рядом с воинской частью и наводил там порядок
Но 23 февраля Артем позвонил жене из Белгородской области и сказал, что происходит "что-то страшное": готовится военная техника и воинские части одна за одной уходят в Украину.
С середины марта Светлана добивалась возвращения мужа домой, в то время как официальные представители повторяли, что срочников в Украине нет, а те, что были, уже отправлены в Россию.