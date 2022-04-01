"$7000 за бой на передовой". Как Россия вербует сирийских наемников для войны в Украине. Расследование Би-би-си
"$7000 за бой на передовой". Как Россия вербует сирийских наемников для войны в Украине. Расследование Би-би-си
Россия заявляет, что набрала около 16 тысяч новобранцев с Ближнего Востока для участия в боевых действиях в Украине.
Социальные сети в Сирии наводнены объвлениями людей, желающих присоединиться к российским войскам в обмен на вознаграждение в $7000 за участие в бою на передовой.
Бывший солдат из Сирии, которому предложили тысячи долларов за участие в войне, рассказал Би-би-си, что из-за развала экономики в его стране сотни сирийцев готовы идти на войну.