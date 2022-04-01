"$7000 за бой на передовой". Как Россия вербует сирийских наемников для войны в Украине. Расследование Би-би-си

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"$7000 за бой на передовой". Как Россия вербует сирийских наемников для войны в Украине. Расследование Би-би-си

24 минуты назад

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Россия заявляет, что набрала около 16 тысяч новобранцев с Ближнего Востока для участия в боевых действиях в Украине.

Социальные сети в Сирии наводнены объвлениями людей, желающих присоединиться к российским войскам в обмен на вознаграждение в $7000 за участие в бою на передовой.