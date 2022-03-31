"А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение..." Как Александр Лукашенко стал мемом
"А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение..." Как Александр Лукашенко стал мемом
Основой для мемов послужило обращение Лукашенко к Владимиру Путину в Москве, куда президент Беларуси приехал, чтобы поговорить о ситуации в Украине и продать свою сельскохозяйственную технику.
Его рвение в оправдании агрессии России против Украины было вознаграждено набором дурацких интернет-мемов.
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