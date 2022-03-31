"А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение..." Как Александр Лукашенко стал мемом

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"А я сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение..." Как Александр Лукашенко стал мемом

19 минут назад

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Основой для мемов послужило обращение Лукашенко к Владимиру Путину в Москве, куда президент Беларуси приехал, чтобы поговорить о ситуации в Украине и продать свою сельскохозяйственную технику.

Его рвение в оправдании агрессии России против Украины было вознаграждено набором дурацких интернет-мемов.

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