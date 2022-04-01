Пожар на нефтебазе в Белгороде. Видео

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Видео
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что взрывы и пожар на нефтебазе в Белгороде произошли в результате ударов, нанесенных украинскими боевыми вертолетами.

В соцсетях появились видео, предположительно запечатлевшие эту атаку. Украинские власти и российские военные пока воздерживаются от комментариев.

В Кремле заявили, что это "не создает комфортные условия" для продолжения российско-украинских переговоров.