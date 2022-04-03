Секс-рабыни: как девочки из Румынии становятся жертвами торговли людьми в Британии
Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Латвии, Литвы, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии.
Внимание! Фильм содержит описания насилия и может шокировать некоторых зрителей.
По всей Великобритании действует сеть торговли людьми, жертвы которой - девушки и молодые женщины из бедных стран, чаще всего - из Румынии.
Торговцы людьми находят лазейки в местных законах, и, зная, что румынская полиция часто игнорирует заявления о пропаже девочек, безнаказанно эксплуатируют своих жертв, некоторым из которых едва исполнилось десять.
Как только девушкам исполняется 18 лет, их привозят в Великобританию, где на них можно заработать больше денег.
С новой огромной волной беженцев из Украины в Европе, большинство из которых женщины и дети, у этого бесчеловечного бизнеса могут появиться тысячи новых жертв.