Секс-рабыни: как девочки из Румынии становятся жертвами торговли людьми в Британии

час назад

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Фильм доступен для просмотра только на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Латвии, Литвы, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии.

Внимание! Фильм содержит описания насилия и может шокировать некоторых зрителей.

По всей Великобритании действует сеть торговли людьми, жертвы которой - девушки и молодые женщины из бедных стран, чаще всего - из Румынии.

Торговцы людьми находят лазейки в местных законах, и, зная, что румынская полиция часто игнорирует заявления о пропаже девочек, безнаказанно эксплуатируют своих жертв, некоторым из которых едва исполнилось десять.

Как только девушкам исполняется 18 лет, их привозят в Великобританию, где на них можно заработать больше денег.