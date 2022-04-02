Разгон мирной акции протеста в Энергодаре - выстрелы и дым

Разгон мирной акции протеста в Энергодаре - выстрелы и дым
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Украинская госкомпания "Энергоатом" сообщила, что жители собрались утром на митинг, пели гимн Украины.

За этим наблюдали российские военные. Когда люди начали расходиться, послышались разрывы, стрельба; площадь заволокло дымом, люди бросились врассыпную, у припаркованных машин сработала сигнализация.

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