Разгон мирной акции протеста в Энергодаре - выстрелы и дым
Разгон мирной акции протеста в Энергодаре - выстрелы и дым
Украинская госкомпания "Энергоатом" сообщила, что жители собрались утром на митинг, пели гимн Украины.
За этим наблюдали российские военные. Когда люди начали расходиться, послышались разрывы, стрельба; площадь заволокло дымом, люди бросились врассыпную, у припаркованных машин сработала сигнализация.
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