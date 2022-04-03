Буча после оккупации. Рассказы жителей
Буча после оккупации. Рассказы жителей
Российские войска уходят из занятых ими населенных пунктов в Киевской области. Журналисты Reuters побывали в Буче, расположенной чуть более чем в 25 километрах от украинской столицы.
Там они увидели, что только на одной из улиц города лежат около двадцати тел мужчин в гражданской одежде. Украинские власти заявили, что этих людей убили российские военные.
Что говорят те, кто оставался в городе во время оккупации?
Видео содержит шокирующие кадры.