Буча после оккупации. Рассказы жителей

Буча после оккупации. Рассказы жителей
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Российские войска уходят из занятых ими населенных пунктов в Киевской области. Журналисты Reuters побывали в Буче, расположенной чуть более чем в 25 километрах от украинской столицы.

Там они увидели, что только на одной из улиц города лежат около двадцати тел мужчин в гражданской одежде. Украинские власти заявили, что этих людей убили российские военные.

Что говорят те, кто оставался в городе во время оккупации?

Видео содержит шокирующие кадры.