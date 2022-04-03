Буча после оккупации. Рассказы жителей

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Буча после оккупации. Рассказы жителей

36 минут назад

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Российские войска уходят из занятых ими населенных пунктов в Киевской области. Журналисты Reuters побывали в Буче, расположенной чуть более чем в 25 километрах от украинской столицы.

Там они увидели, что только на одной из улиц города лежат около двадцати тел мужчин в гражданской одежде. Украинские власти заявили, что этих людей убили российские военные.

Что говорят те, кто оставался в городе во время оккупации?