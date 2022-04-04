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Мать оплакивает сына. Видео Би-би-си из окрестностей Киева

11 минут назад

Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн встретился в окрестностях Киева с матерью, потерявшей 27-летнего сына. По словам Ирины, его убили российские военные.

Ранее российскую сторону обвинили в убийствах мирных жителей на фоне публикаций фото и видео из города Буча.

Россия отвергает обвинения. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не доверяют видеозаписям с убитыми в Буче, потому что в них, как заявил он, присутствуют подлоги и фейки.