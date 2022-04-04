Мариуполь больше месяца в блокаде. Каким был город до войны и после ее начала?

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Мариуполь больше месяца в блокаде. Каким был город до войны и после ее начала?

18 минут назад

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Больше месяца Мариуполь, город-порт на Азовском море находится под обстрелами российских войск. Минобороны РФ отрицает, что ведет огонь по жилым зданиям и настаивает, что Киев использует население как живой щит. Часть города занята украинскими войсками, часть - российскими.

В Мариуполе остаются почти 170 тысяч человек из довоенных 450 тысяч жителей. В городе нет воды, тепла, света и продуктов. Погибших мирных жителей волонтеры вынуждены хоронить прямо во дворах домов. Поставки гуманитарной помощи срываются, эвакуационные коридоры почти не работают. В видео использованы кадры агентства Reuters из города, сделанные 3 апреля 2022 года.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: