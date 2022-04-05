"Мечты рушатся в один момент". Разговор россиянина, украинки и белоруса в Тбилиси

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"Мечты рушатся в один момент". Разговор россиянина, украинки и белоруса в Тбилиси

35 минут назад

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Из-за политических и военных конфликтов в Грузию стали приезжать все больше людей из Украины, Беларуси и России.

По данным властей Грузии, только за первые две недели войны в Украине в Грузию приехало 30 тысяч россиян.

Многие жители Беларуси стали уезжать из страны после жестких репрессий, которые начались после митингов в 2020 году. Тогда на улицы городов вышли сотни тысяч белорусов, которые не были согласны с результатом президентских выборов.