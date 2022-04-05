"Невозможно плакать целыми днями". Стендап в бомбоубежище в Сумах
"Невозможно плакать целыми днями". Стендап в бомбоубежище в Сумах
Комики устроили стендап в бомбоубежище в городе Сумы. Место для концерта выбрали не случайно: жители города много времени проводят в бомбоубежище, потому что российские войска находится рядом с городом и периодически обстреливает его.
Комики Феликс Редька, Константин Яценко и Илья Глущенко написали материал за два дня. "Просто сели за пару дней отметили, что нас возмущает в России, сформулировали, вышли и рассказали это людям. Все смеялись", - рассказал Би-би-си Феликс Редька.