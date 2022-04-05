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"Невозможно плакать целыми днями". Стендап в бомбоубежище в Сумах

10 минут назад

Комики устроили стендап в бомбоубежище в городе Сумы. Место для концерта выбрали не случайно: жители города много времени проводят в бомбоубежище, потому что российские войска находится рядом с городом и периодически обстреливает его.