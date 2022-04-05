Драматический театр Мариуполя. Как выглядит разрушенное здание внутри и каким оно было раньше
Драматический театр Мариуполя. Как выглядит разрушенное здание внутри и каким оно было раньше
16 Марта 2022 в центре Мариуполя был уничтожен драматический театр, который с началом боевых действий жители города использовали как бомбоубежище. Президент Украины Зеленский обвиняет Россию в том, что на здание полное людей была сброшена сверхмощная бомба. Москва продолжает утверждать, что не бомбит гражданские объекты.
Мариуполь уже больше месяца под обстрелами. Украинские силы по-прежнему удерживают часть города. До вторжения России в Мариуполе жили 450 тысяч человек. Сейчас, по разным оценкам, их осталось порядка 170 тысяч.