Драматический театр Мариуполя. Как выглядит разрушенное здание внутри и каким оно было раньше

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Драматический театр Мариуполя. Как выглядит разрушенное здание внутри и каким оно было раньше

19 минут назад

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16 Марта 2022 в центре Мариуполя был уничтожен драматический театр, который с началом боевых действий жители города использовали как бомбоубежище. Президент Украины Зеленский обвиняет Россию в том, что на здание полное людей была сброшена сверхмощная бомба. Москва продолжает утверждать, что не бомбит гражданские объекты.