Глава МИД Украины - о Буче, Западе и переговорах. Главное из интервью Би-би-си
Глава МИД Украины - о Буче, Западе и переговорах. Главное из интервью Би-би-си
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в программе Би-би-си HARDtalk ответил на вопросы Стивена Сакура о случившемся в Буче, помощи, которую Украина ждет от мирового сообщества, а также о переговорном процессе с Россией.
Русская служба Би-би-си публикует главные цитаты из этого выпуска программы HARDtalk.
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