Путь Зеленского: от комика и актера до лидера страны в военное время

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Путь Зеленского: от комика и актера до лидера страны в военное время

час назад

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Три года назад Центральная избирательная комиссия Украины подвела официальные итоги второго тура президентских выборов. Комик Владимир Зеленский во втором туре одержал победу над Петром Порошенко, получив больше 73% голосов. По последним опросам, рейтинг президента Зеленского за месяц войны вырос в два раза: с 41% до 80%.

С начала войны Зеленский остается в Киеве. Он ежедневно выступает перед украинцами, поддерживая их, и постоянно общается с главами государств, выступает перед парламентами других стран.