Путь Зеленского: от комика и актера до лидера страны в военное время
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Три года назад Центральная избирательная комиссия Украины подвела официальные итоги второго тура президентских выборов. Комик Владимир Зеленский во втором туре одержал победу над Петром Порошенко, получив больше 73% голосов. По последним опросам, рейтинг президента Зеленского за месяц войны вырос в два раза: с 41% до 80%.
С начала войны Зеленский остается в Киеве. Он ежедневно выступает перед украинцами, поддерживая их, и постоянно общается с главами государств, выступает перед парламентами других стран.
Краткая история Владимира Зеленского от актера до кандидата в президенты Украины и президента – в видео Русской службы Би-би-си.