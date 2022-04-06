"Если будете смотреть в окно, вас просто расстреляют". Жизнь в оккупированном селе под Киевом

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"Если будете смотреть в окно, вас просто расстреляют". Жизнь в оккупированном селе под Киевом

31 минуту назад

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18-летняя Даниэла и ее родители провели 12 дней в селе Богдановка в Киевской области, которое находилось под контролем российской армии.

По словам девушки, военные заходили в дома и забирали мобильные телефоны. Однажды бойцы пришли и в дом, где жила семья Даниэлы.

Спустя пару дней они решили эвакуироваться несмотря на то, что путь из Богдановки был опасным. Теперь семья находится в Польше.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: