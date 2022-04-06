Военные-мародеры? Кто и как отправляет посылки у границы Беларуси с Украиной

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Военные-мародеры? Кто и как отправляет посылки у границы Беларуси с Украиной

час назад

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На этой неделе в отделении службы доставки СДЭК в белорусском городе Мозырь недалеко от границы с Украиной было людно. Пункт отправки посылок заполнили люди в военной форме: они обматывали коробки и сумки пластиковой пленкой, укладывали баулы аккуратной горкой и заполняли документы.

На прямую трансляцию из отделения обратили внимание пользователи соцсетей и журналисты. Они утверждают, что на видео - российские военные, которые отправляют родным вещи, привезенные из Украины.

Российские же военные, задействованные под Киевом, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, обвинения в мародерстве отвергают.

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