"Мне это до боли знакомо". Пережившая блокаду в Сараеве о войне на Украине
"Мне это до боли знакомо". Пережившая блокаду в Сараеве о войне на Украине
Тридцать лет назад, 5 апреля 1992 года началась осада Сараева, самая продолжительная в современной истории.
Под огнем и обстрелами на протяжении почти четырех лет жили порядка 250 тысяч человек. Более 10 тысяч из них погибли.
Злата Филипович, на тот момент одиннадцатилетняя девочка, жила в Сараево и вела дневник. Позже его опубликовали и перевели на многие языки.
Сейчас Злата живет и работает кинопродюсером Дублине.
Она поделилась своими воспоминаниями об ужасах войны с Би-би-си и провела параллели с происходящим в Украине.
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