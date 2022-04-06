"Мне это до боли знакомо". Пережившая блокаду в Сараеве о войне на Украине

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"Мне это до боли знакомо". Пережившая блокаду в Сараеве о войне на Украине

час назад

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Тридцать лет назад, 5 апреля 1992 года началась осада Сараева, самая продолжительная в современной истории.

Под огнем и обстрелами на протяжении почти четырех лет жили порядка 250 тысяч человек. Более 10 тысяч из них погибли.

Злата Филипович, на тот момент одиннадцатилетняя девочка, жила в Сараево и вела дневник. Позже его опубликовали и перевели на многие языки.

Сейчас Злата живет и работает кинопродюсером Дублине.

Она поделилась своими воспоминаниями об ужасах войны с Би-би-си и провела параллели с происходящим в Украине.

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